侯友宜強調要與人民站在一起、好好做事。(林和生攝)

侯友宜品嘗屏東美食。(林和生攝)

國民黨總統參選人侯友宜28日屏東拜訪行程，分別前往黨內即將徵召的屏北立委參選人黃明賢服務處，及蘇清泉所屬的東港安泰醫院，侯強調，若執政黨做得好，自己也不用跳出來，承諾會與人民站在一起，贏得這次選戰。

侯友宜說，來到屏東，越南越熱、也越有感情，屏東是個純樸地方，人民則是古意、善良、認真、打拚，都是台灣典型的樸實精神。

談到自己選總統的初衷，就是團結台灣及生活在這裡的人民，給這塊土地和平、穩定、永續及繁榮，尤其現在兩岸及國際關係，還有台灣內部已經出現不少事端，包括近期黑金、犯罪等事層出不窮，民眾所期待的政府，是要清廉有效率、更有魄力，好好把這些問題一一解決。

他深信，中華民國、台灣，我們的家面對的挑戰很多，下一任總統一定會很辛苦，內外問題都要好好處理，而選出來這個人最重要的就是傾聽人民聲音、與民眾站在一起；就像庄腳人說的，惦惦做、實實做，別常跟人鬥嘴鼓，把成績做出來。

侯友宜說，自己也是南部人，到北部工作，受到國家照顧、人民相挺，才有今日成績，非常感恩有這個機會，因此在國家最危險的時刻，他要站出來，話鋒一轉說，如果這國家有好好做事情，就不用我們出來，對方有好好做嗎？相信這幾年大家感受很深。

他指出，人民最重要的不是誰執政，而是要選出符合人民期待、能否把事情做好的人，他不會忘記民意，會與屏東人民綁在一起，作夥贏下這場選戰。

座談會結束接近午餐時間，黃明賢特地買來屏東夜市知名的黑白切，讓眾人品嘗，看到道地南部小吃，侯友宜顯得很有興趣，也開始分享自己對於小吃的見解。