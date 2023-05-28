黃敏惠特別到場，頒發安衛家族證書給所有家族成員。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠特別到場，宣布「動物星球安衛家族」正式成立。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

人口結構改變，毛小孩已是許多家庭重要成員，獸醫師也變得日趨重要，目前嘉義市共有157位執業獸醫師，為表對獸醫師、寵物用品店員工職場工作安全的重視，嘉義市今成立全台第一個以動物醫院為主軸的安衛家族「動物星球安衛家族」，欲透過該平台讓相關業者、店家更重視職場的安全、衛生，降低從業人員的職場風險。

今市府邀請小可愛動物醫院等30家動物醫院及寵物用品店出席，嘉義市長黃敏惠特別到場，宣布「動物星球安衛家族」正式成立，同時頒發安衛家族證書給所有家族成員。

黃敏惠表示，疫情期間，人與人的關係變得疏遠，許多人靠養寵物來紓解內心的孤獨感與壓力，毛小孩也支撐著我們走到「後疫情時代」，在座所有獸醫師更值得被尊敬，守護這些不會說話的毛小孩健康，無論是獸醫師、寵物美容師等工作安全更需被重視，透過加入「動物星球安衛家族」，以母雞帶小雞的方式，家族成員間相互交流，期能改善職場危害因子，避免職業災害的發生。

黃敏惠說，配合勞動部職業安全署的計畫，嘉義市今特別成立了全台第一個動物星球安衛家族，希望透過這樣的平台，號召更多獸醫院、寵物用品店加入，提倡重視職場安全與衛生，把安全提升到最高，讓風險降低，也特別感謝小可愛動物醫院，做為家族核心為大家服務。

黃敏惠強調，嘉義市繼動保教育園區成立，寵物友善空間標章認證、動保自制條例的通過後，上周才剛落成啟用寵物友善公園，盼透過軟體、硬體建設，讓嘉義市成為一個動物友善的好城市。

社會處表示，獸醫師遇到的職業災害跟一般行業別較為特殊，常見的危害因子有針扎危害、搬運動物造成的危害、動物咬抓傷、感染人畜共通傳染病、接觸危害性化學品。另外，獸醫師在診療時遇到動物的生離死別，除需面對飼主輿論壓力外，無形中也會造成心理壓力，無論是生理或心理的傷害都需被正視。