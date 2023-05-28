由蒙古主辦的2023年第23屆亞洲物理奧林匹亞競賽成績今天揭曉，在28個國家（地區）、196名參賽學生中，代表我國參賽的8名學生共獲得6金、1銀、1榮譽獎佳績，國際排名第3名，而中國大陸及俄羅斯獲得8金，並列第1名。

我國代表隊從全國152所學校共2374名學生中選出8名學生代表參賽，並由台師大教授陳傳仁及台大退休教授蔡尚芳擔任領隊及副領隊，陽明交大教授莊振益及朱仲夏隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。代表團於5月20日飛往蒙古參賽，於28日上午10時舉行閉幕典禮及頒獎。

我國8位選手中，建中張亞誠及徐子翔、竹科實中張誠光、台中一中陳朋葳、台師大附中鍾佳聿及彰化縣私立精誠高中王兆國等6人獲得金牌，花蓮高中潘柏熏獲銀牌，建中彭明遠獲得榮譽獎。

我國從2000年到現在共參加過23次亞洲物林奧林匹亞比賽，3次得國際第1、9次得第2、8次得第3、3次得第4，今年得第3名，表現維持歷年水準。

鍾佳聿獲得金牌，他的老師潘冠錡說，佳聿從高一開始就是學霸型的人物，不只物理，幾乎科科都名列前茅，多次在段考中獲得班排名第一的成績。在物理專題研究的表現也相當好，能與同學合作解決各種問題。

來自私校的金牌得主王兆國表示，在學校喜歡與同學一起討論物理，尤其是與他們分享自己所學到的解題方法與知識，不僅能幫他強化之間的思路，也能夠與同學互相交流所學。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌及銀牌獎者，分別可獲得教育部頒發10萬元及5萬元獎學金。