北市一名男子阿強（化名）在網路上認識一名神棍，對方稱阿強身後有黑令旗，需安排1女與他一起做法才可以消除不順，阿強誤信後便請A女協助參與做法，未料A女竟被神棍下藥迷昏性侵。士林地院審結，依藥劑強制性交罪，判處神棍有期徒刑7年2月。可上訴。

判決書指出，神棍透過網路認識男子阿強，稱阿強身後有黑令旗，需安排作法儀式處理，否則會影響到阿強的整體運勢，神棍表示儀式需有1名女子與他單獨在房內進行，便請阿強提供女性朋友的照片供他挑選。

後來神棍選中阿強的女性友人A，在討論過程得知A女有服用安眠藥的習慣，便動了歪念，上網購買摻有催情藥粉的茶包，還拿出細肩帶軟質服飾佯裝「經衣」，要求A女換裝並喝下茶，待A女喝下昏睡後，阿強趁機以手指及下體侵犯A女得逞，直到A女察覺有外力侵入驚醒報警處理，全案才曝光。

士林地院審理時，神棍坦承有讓A女喝下茶包，違反A女意願侵犯對方，法官指出，神棍的行為已經侵犯A女的性自主權，使A女的身心健康及人格發展受創，酌情後，依藥劑強制性交罪，處有期徒刑7年2月。可上訴。