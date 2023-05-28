22歲香港混血辣模Alice Wong日前來台拍AV，影片長達42分鐘，首支作品大尺度還沒有馬賽克，引發熱議，不過Alice Wong會進軍AV，其實全是為了錢，她提到前夫不給贍養費，自己必需獨立撫養4歲兒子，才會做出這個決定。

Alice Wong進軍AV就以大尺度引發話題，根據《香港01》報導，Alice從小和父母關係並不融洽，常對她口出惡言又出手，讓她決定要大紅大紫、賺大錢，而在Alice 18歲那年，她和前夫相遇並生下兒子，但婚姻沒有幸福美滿，丈夫常對她言語暴力、嫌產後身材走鐘，甚至完全不顧家庭，每個月只給約4、5千元港幣（約1.5萬或1.9萬）當作家用，完全沒辦法過生活，這也成了離婚的導火線，兩人婚姻維持3年就畫句點。

Alice感嘆，前夫沒有盡當爸爸的責任，小孩學費只付幾百元港幣，讓她不得不努力賺奶粉錢，Alice當過服務生、模特兒和餐飲業，一天只睡4小時，也完全沒時間陪孩子，不只累倒，情緒也處在崩潰狀態，而她在一次因緣際會下，開始拍大尺度照片，之後再接觸拍AV。

面對網友批評，Alice表示拍AV只是一條出路，起碼不會因為長時間工作而忽略家人，她只想賺錢養孩子，至於是否擔心小孩知道，Alice則淡定說：「我會告訴他」。