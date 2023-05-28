各國廠工為蔡佳蓁助陣。（周麗蘭攝）

傑蘇在驚訝之中上台，搞不清發生甚麼事。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（中）陪著準新人分送喜糖。（周麗蘭攝）

35歲英語翻譯蔡佳蓁與29歲菲律賓籍廠工傑蘇，6年前在一場籃球賽相戀，女方今（28日）在雲林縣府勞青處舉辦籃球鬥牛賽中公開求婚傑蘇，各國移工一起嗨喊「Marry her」，男主角顯得驚訝又驚喜，場面歡樂又感人，隨後雲林縣長張麗善當場證婚。

蔡佳蓁暗中籌備求婚，準備一束綁著他倆共同種的蔥、辣椒，辣木葉的玫瑰花束，親友團拿著「Marry her」、「答應她」的手舉牌斗六市鎮南國小舉行的外國人三對三籃球賽等候。

也是比賽球員之一的傑蘇完全不知情，以為只是來參加一場籃球賽，當佳蓁和親友團出場，主持人呼喊「Who is the Mr.Right？ 」（真命天子在哪）傑蘇還在看熱鬧。

千呼萬喚下，傑蘇摸著後腦杓上台聆聽女友甜蜜的求婚感言，台下參賽的各國移嗨喊「Marry her」（娶她），傑蘇還未回答就已經被送做堆，縣長張麗善上台贈送禮物，倆人在觀眾要求下輕吻，現場響起結婚進行曲。

蔡佳蓁說，傑蘇來台7年在一家科技大廠工作，她和他在6年前的一場鬥牛賽結識，一開始以為他是同志，她則很男性化；傑蘇很照顧她，下班後幫她煮飯、蓋儲藏室、種菜，很篤定他就是她在找的另一半，雖然聊過要結婚，但似乎需要時間醞釀一個理由。

蔡佳蓁表示，上月5月20日一起養的小狗因為沒有繫繩被車撞死，讓她感到愛要及時說出口，兩人也需要一條線互相牽繫走人生之路，考慮自己比較年長，就由她來開口，雖然她不知道他的反應會是什麼。

傑蘇從頭到尾都像在作夢的表情，記者問他會不會娶他，他脫口「Of Course」（當然），他說他實在太驚喜了，所以說不出話。

張麗善帶著兩人向現場移工們與工作人員分送喜糖，她說從台灣公主佳蓁、菲律賓王子傑蘇的例子得知，參加運動時好好注意身旁的人，也許真命天子與天女就在身邊，祝福兩人永浴愛河、白頭偕老。