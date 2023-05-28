創世基金會台東院主辦公益園遊會今天登場，台東縣老玩童樂齡協會在活動現場宣導用藥安全快閃。（蔡旻妤攝）

創世基金會台東院主辦公益園遊會今天登場，不少學子犧牲假日擔任志工。（蔡旻妤攝）

創世基金會台東院主辦公益園遊會今天登場，不少學子犧牲假日擔任志工。（蔡旻妤攝）

創世基金會台東院主辦公益園遊會今天登場，孩子終於買到排隊美食。（蔡旻妤攝）

由創世基金會台東院主辦的「我們的小時候公益園遊會」今天下午在南京路廣場登場，包含開場表演、稅務宣導及摸彩，還有最受孩子歡迎PORORO見面會，各式攤位多達50攤，活動收入將作為植物人長年安養經費及設備費。

周末午間，南京路廣場熱鬧滾滾，不少家長趁周末午間帶孩子前往會場。陳姓家長說，花100元換取園遊券，讓孩子補習前填飽肚子，還能做公益、抽獎，很值得。

天下父母心，會場邊1對年輕夫妻向1位小小志工購買園遊券，卻又將券塞回小志工手中，「園遊券給妳，想吃什麼、喝什麼要記得去買」，原來夫妻是這位小志工的家長。

這位媽媽說，就讀國小的女兒今天特地犧牲假日來擔任志工，主要負責販售票券，她擔心女兒「生意不好」沒人向她買券，又怕她「生意太好」會忙到忘記喝水、防曬，特地前來探班。

創世公益園遊會集結台東眾多愛心團體參與，舞台邊1處攤位多為樂齡人士，不少民眾投以好奇目光，李姓工作人員以笑容回應，「這裡是用藥安全快閃宣導攤位，大家可以更容易了解及認識用藥分級」。

他說，台東縣老玩童樂齡協會去年剛成立，由1群專業藥師及醫事長照人員所組成。平時常獲得外界的資源幫助， 如今他們不僅僅止是個受助單位，也可以當個快樂的助人者，今天來參加這個活動，除了響應公益、幫助創世基金會植物人外，也在活動會場發揮所長，回饋社會。