台上藝人與台下觀眾互動。(屏縣府提供)

許多家長帶著小孩一同前往活動會場，享受音樂、微風與藝術的共鳴饗宴。(屏縣府提供)

「2023南國生活節」進入第三天，活動期間累計超過5萬名樂迷一同共襄盛舉。(屏縣府提供)

「2023南國生活節」進入第3天壓軸場，活動期間已累計超過5萬名樂迷一同共襄盛舉，相比去年活動人潮再創新高，現場有許多家長帶著小孩一同前往，享受音樂、微風與藝術的共鳴饗宴。

活動第3天由療癒暖聲「凹與山」開場，帶領樂迷療癒所遇的不美好，進入音樂逃離紛紛擾擾的世界。

今年南國生活節特邀首次解鎖恆春演出的「阿蘭AC」，獨特的R＆A節奏「蘭」調在屏東限時開演，樂迷直呼：「沒聽過這麼棒的歌聲！」此外，無妄合作社演出時將活動推向高潮，現場粉絲跟隨音樂起舞、開圈，一同帶領著現場樂迷活成自由自在的人。

而唱紅許多韓劇OST的O3ohn再次降臨台灣，不僅演唱經典韓劇配樂給樂迷們聽也大秀近期所學的中文努力與台下樂迷聊天。

最後壓軸鄭宜農表示：「最近聽說恆春的包子很好吃，好想吃包子！」逗得台下樂迷撫掌大笑！樂迷如癡如醉於鄭宜農溫暖的歌聲，搭配上南國夏夜晚風的輕拂，完美劃下活動句點。

活動結束後仍有許多樂迷意猶未盡，家長說：「難得有市集加入親子體驗，可以讓大人放鬆、小孩放電，期待明年的南國生活節」，縣府交通旅遊處表示，南國生活節邁入第二屆，今年升級雙舞台、市集及藝術加持，共吸引超過5萬人擠滿恆春古城門，顯見南國生活節的強大魅力，也建立出「南國生活節」的品牌印象。