頒獎典禮現場，有許多入圍學生出席。（崔正綱攝）

全台指標性數位內容設計競賽暨展覽「2023放視大賞」昨於高雄展覽館舉辦頒獎典禮，分別頒發影視、動畫、遊戲、設計、跨領域等五大領域，吸引79校142系、2488件作品參賽，角逐52個獎項、總獎金高達130萬元。此屆首度在設計、跨領域增設的「通用設計獎」備受關注，但設計項目卻出現從缺未頒獎；而最後大獎「年度最佳學校獎」則由南台科技大學得獎，成為了此屆最大贏家。

放視大賞為數位發展部數位產業署打造的創意設計節，涵蓋影音、動畫、遊戲、平面以及產品設計、跨領域等多元領域，今年已步入第13屆，並有52個獎項，總獎金高達130萬元，共吸引79校142系、2488件作品參賽。

此外，同時首次在跨領域及設計類增設「通用設計獎」，盼藉由獎項，喚起並鼓勵新世代設計者對於公共建設等動線上設計的意識，進而幫助對於身障者等弱勢民眾外出環境改善，達到回饋社會的美意。

此次放視大賞由請來三金御用主持人黃子佼主持，還有皮克斯動畫角色設計師水晶孔、知名設計家聶永真、知名製片人李耀華、赤燭遊戲創辦人王瀚宇等業界翹楚，擔任評審及頒獎嘉賓，也替未來從事設計莘莘學子加油打氣。

聶永真頒獎前表示，每位評審的意見不同，這次評審過程中交流相當「激烈」討論，面對黃子佼進一步詢問與哪位評審最不合，聶永真打趣回覆「沒有來頒獎」逗的學生們哈哈大笑。

水晶孔表示，動畫是一種沒有任何界線的創作方式，沒有任何媒材限制，中心就是說故事，學生們講述了自己的故事，身為觀眾的我很能感同身受。她說，今年作品都很棒，差點選不出來，看到這麼多好的作品很感動，也勉勵沒有得獎的學生，每個作品差距都很小，自身也沒得過獎，沒得獎不代表不好，未來還有很大發展空間。

廖泰翔表示，高市府攜手中央推動亞灣5G AIoT創新園區，不論是AR、VR等數位內容產業都包含在內，放視大賞更是全台最大的數位內容青年武林大會，由產業出題、同學與新創業者合作解題，搭起產學合作的重要平台，是業界最好找到傑出人才以及推出產品試煉的場域，讓高雄數位內容產業聚落更完善。

然而，此次頒獎卻出現4項從缺，分別是遊戲類的行動遊戲組金獎以及非典型遊戲組銅獎、設計類產品設計組金獎，而此次首增的通用設計獎中，設計類也出現從缺，而跨領域則由國立雲林科技大學創意生活設計系得獎。

最後，各項入圍及得獎最高積分的學校「年度最佳學校獎」大獎，由南台科技大學獲獎，成為了今年放視大賞的最終贏家，南台科大所有入圍、得獎的學生們也興奮合影拍照留念。