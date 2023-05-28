全台各縣市都有設置火葬場，唯獨彰化縣沒有，但每每縣府或鄉鎮市公所評估設置火葬場，總是引發民眾反對，最終不了了之。彰化市公所將向市代會提案追加1400萬元預算，辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，其中就包括火葬場相關評估，消息曝光後，已有民眾群起反對，揚言明天到市代會旁聽，表達強力反對的立場。

彰化市代會近日召開臨時會，市公所提案追加1400萬元預算，用來辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」。該提案強調，彰化縣未設置火化場，長年以來，民眾往生欲行火化，必須舟車勞頓到南投或台中的火葬場，相當不便，浪費人力物力。

該提案指出，為使彰化縣民擁有整體殯葬服務及設施，並在環評、水土保持計畫可行性下， 在彰化市立殯儀館第二納骨塔後方約1萬3411坪用地，評估興建火化設施。

彰化市市代會預定明天審議該提案，消息曝光後，雖有民眾大呼支持，但也引來彰化市立殯儀館一帶居民強烈反對，當地的延和里長王勝和表示，聽到不少里民反對該案，他希望反對興建大埔火葬場的民眾明天到代表會旁聽，給代表會知道民眾堅決反對的訴求。

王勝和說，彰化市大埔路是前往殯儀館的要道，沿線商家林立且人口密集度高，原本就容易塞車，火葬場再來，交通狀況會更惡化，空汙也有疑慮，該里反對殯儀館後方興建火葬場。

彰化市長林世賢指出，該提案是針對彰化市立殯儀館空間進行長久規劃，興建火葬場是其中的一個評估選項，如果經過評估可以興建火葬場，也要經過全體市民同意才會興建。

他說，彰化人這麼多年來飽受沒有火葬場的不便之苦，相信絕大數民眾都認為有興建的必要，主政者也應有膽識與擔當，為民眾解決這個問題，縣長王惠美也十分支持，同意會提供協助。