美國大城費城的肯辛頓（Kensington）區淪為毒蟲天堂，滿街都是使用致命鎮靜劑「賽拉嗪」（xylazine）後「ㄎㄧㄤ掉」的上癮者，他們或彎著腰、行動遲緩地行走，或直接昏倒在地上一動也不動，也有人在光天化日之下直接注射起來，駭人畫面被外媒形容為「喪屍」，白宮近期宣布賽拉嗪與鴉片類藥物芬太尼混合使用為「新威脅」。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，TikTok帳號「Urban Visuals 2.0」有關費城肯辛頓區的畫面引發關注，其中一段78秒影片上線2天已吸引超過860萬人次觀看。

Horrific footage shows devastation of Philadelphia’s ‘tranq’ epidemic https://t.co/sN7IWf1pwC pic.twitter.com/UxPAAwpjwh — New York Post (@nypost) May 27, 2023

影片顯示，人行道上擠滿彎著腰、或坐或站、行動遲緩、神情渙散的人，影片中還可見有人面部朝下、昏睡或昏倒在地上，甚至還有人在光天化日之下拿著注射器為自己施打，地上也滿是注射器，畫面相當駭人。

報導指出，這些人都是無家可歸的毒品上癮者，使用又被稱為「tranq」的致命鎮靜劑賽拉嗪，上癮者通常使用賽拉嗪來增強海洛因、鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）及古柯鹼的效果。

賽拉嗪能以不同方式與其他物質混合使用，包括用吸食的、注射的、吞食的，能加強毒品使用者的興奮感。使用賽拉嗪的效果與過量用藥相當類似，使用者會神智不清、呼吸速率下降、陷入昏迷等，賽拉嗪也會導致使用者身上裂出大傷口。

費城的數據顯示，超過90%的芬太尼樣本中都發現了賽拉嗪的蹤跡，顯示許多使用者將芬太尼與賽拉嗪混合使用。

由於太過氾濫，且造成使用者死亡，白宮全國毒品管制政策局（Office of National Drug Control Policy）主任古普塔（Rahul Gupta）已於4月13日宣布，將賽拉嗪與芬太尼混合使用的情形視為「新興威脅」（emerging threat）。

費城賽拉嗪的氾濫情形尤其嚴重，費城衛生部4月發布聲明表示，賽拉嗪對費城的影響尤其嚴重，導致用藥過量致死人數增加，身上有可能導致敗血症或截肢等嚴重傷口的患者人數也增加。

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