屏東縣長周春米與日本Summit store連鎖超市聯手行銷屏東鳳梨。(屏縣府提供)

屏東縣長周春米親自在超市提供芒果給消費者試吃。(屏縣府提供)

屏東縣長周春米27日率縣府團隊到日本Summit store東中野店行銷屏東好物農產品，她化身一日店長，與善美的超市東中野店大久保太郎副店長一同宣傳屏東愛文芒果及鳳梨，更在現場遇見旅居日本的台灣夫妻，因看見新聞懷念來自台灣家鄉味，專程前來購買屏東愛文芒果，濃濃愛鄉之情令人動容。

大久保太郎表示，善美的超市(Summit Store)由住友商事於1963年成立，在關東地區觸角廣闊，在東京都23區都有營業據點，分別為東京都75家、東京都市區14家、埼玉縣11個店、千葉縣6家、神奈川縣16家。

販賣項目以生鮮蔬果及熟食為主，為連鎖型超市，長期與台灣關係緊密熱絡，此次輸進屏東農產，在善美的超市東中野上架販售並進行推廣，消費者反應很好，許多消費者在現場試吃鳳梨、芒果後隨即購入，希望未來屏東能持續穩定供貨，讓日本的消費者也能享受到好的水果。

周春米表示，對善美的超市長期與屏東合作表達感謝之意，屏東有很多精品級的農產品，除了積極開拓百貨公司超市通路外，也努力在一般超市通路建立穩定訂單，期待未來能有更多超市據點販售屏東好物，將農民精心栽培的水果分享給日本朋友們，同時也讓旅日的台灣鄉親，在日本就能品嚐到家鄉的味道。