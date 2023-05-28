潭日月飯店「文風武格的東方書院美學」曾獲得易遊網「2021全台最美飯店」殊榮。(承億文旅提供)

5月31日前預訂「入住加贈雙人套餐」專案就送「潭日月」湘菜料理餐廳雙人午餐或晚餐。(承億文旅提供)

「先得月」咖啡廳座擁日月潭第一排的絕美景致，在網路上聲量極高。(承億文旅提供)

潭日月與來自苗栗苑裡傳統工藝品牌「台灣手藺」攜手規劃「草草生活 藺編工藝展」，分享台灣文化之美。(承億文旅提供)

國旅暑假前哨戰開打，曾獲得易遊網「2021全台最美飯店」和「最美客房」雙冠軍的「承億文旅」潭日月飯店，於5月下旬率先祭出暑假前夕優惠，5月31日前預訂「入住加贈雙人套餐」專案就送「潭日月」湘菜料理餐廳雙人午餐或晚餐。如果想來場三天二夜的小旅行，也可選擇「第二晚半價！加贈下午茶」專案，可享第二晚半價，於入住的第二晚加送日月潭最美湖景咖啡廳「先得月 Tea lounge」雙人下午茶套餐。

華人文創設計旅店「承億文旅」旗下的潭日月飯店座落於南投日月潭文武廟前，可近距離欣賞日月潭美景，其「文風武格的東方書院美學」主題定位更吸引韓國媒體於疫後率團參訪。看準疫後旅遊復甦，「承億文旅」潭日月推出「入住潭日月加贈雙人套餐」活動，5月31日(含)前訂房，6月30日前入住，可享最低「樂山標準雙人房」4500元起含雙人早餐，再加贈價值1848元的雙人午餐或晚餐套餐1份。「潭日月」餐廳採用南投在地食材入菜並揉合湘菜料理的精髓，搭配飯店庭院與日月潭景觀，吸引許多遊客前往用餐。該專案不適用端午連假及周六。

由國際得獎常勝軍調茶師「茶思特」（Chester）主理的「先得月 Tea lounge」，座擁日月潭第一排的絕美景致，在網路上擁有極高聲量。「先得月」嚴選日月潭在地茶葉調製的精緻飲品與可愛的吉祥物雞蛋糕，讓許多網紅爭相朝聖，為的就是在270度無遮蔽的日月潭美景前拍下悠閒下午茶的美照，網友甚至在評論中寫下是日月潭最美的湖景咖啡廳。

「先得月」配合潭日月飯店「第二晚半價！加贈下午茶」專案活動，即日起至6月30日，住房二晚(含)以上，即享第二晚半價優惠，平均一晚最低3375元起，皆含早餐再加贈下午茶餐券兩客，讓旅人展開日月潭三天二夜深度小旅行，用景佐下午茶，視覺、味覺、嗅覺統統被滿足。專案不適用端午連假及周六。

此外，「承億文旅」潭日月還與來自苗栗苑裡傳統工藝品牌「台灣手藺」攜手規劃「草草生活 藺編工藝展」，將藺草種植方法到藺草產品編織，完整的藺編產業文化鏈及工藝品搬到飯店公共空間來舉辦策展。承億集團品牌長簡巧珊表示：「承億文旅要打造的不僅是間飯店，更是每座城市每片土地的美術館，藉由不同主題的策展，我們將飯店化為交流平台與旅客分享台灣文化之美。」藺編工藝展至9月7日止。