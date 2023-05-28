林女在日本當地即報案。（林女提供／孫英哲彰化傳真）

彰化林姓女子日前與男友到日本旅遊時，遭同團男團員襲胸，她氣得找對方理論，對方竟辯稱「認錯人」，她不甘受辱，在日本當地完成報案程序，並將在返台後報警討回公道。律師表示，襲胸男在日本犯罪，屬「境外犯罪」，且是微罪，台灣沒有審判權，被害女子返台後只能檢附相關事證提出民事求償。

林女指控，本周三（5／24日）她和男友參加旅行社的日本團體旅遊，第二天上午在小逛及拍照後，因男友幫忙同團長者拍照，她獨自行走，再前往巴士時，同團一名男團員從她面前走過時，竟整隻手從她胸前滑摸過去，隨即就跑上車。

「你幹什麼！」林女說，當時她被嚇了一大跳，隨即追趕上去對該男大吼「你剛才幹嘛摸我！」對方竟回稱「認錯人！」

林女說，她當時沒戴口罩，怎麼可能會被認錯，當下隨即回報領隊，而她明明是受害人，該名男團員竟當場向領隊道歉。

當時她向領隊表示要報警，但領隊要走完行程，要她待晚上回到飯店再找警察來處理，而該男也透過領隊轉告她，能否回到台灣再報案，之後該男的妻子還去買了一個伴手禮來給她，並說「小姐對不起！」

林女當晚回飯店後，日本警方前來，在飯店採集她的身上的衣服DNA，帶著她和男團員到警所分別製作筆錄，直到隔天凌晨4點她才回到飯店。

林女昨晚返台，她表示，這趟4天3夜日本行讓她感到很遺憾，發生的當下，團員有些人都親眼目睹，大家都沒有跳出來譴責，反而是跟她說不要報警，還有團員說「摸一下不會怎樣」，這明明就是一個犯罪案件，在台灣應該也是要坐牢的，怎麼可以這樣。

律師廖國竣指出，依《刑法》規定，中華民國國民在國外犯罪，若非內亂、外患等列舉重罪等特定犯罪，或是最輕本刑在3年以上有期徒刑之罪，台灣法院對於境外犯罪就沒有審判權。觸犯《性騷擾防治法》為3年以下有期徒刑之罪，雖然台灣的司法並沒有審判權，但是被害人可檢附相關證據在返國後向對方提出民事求償。