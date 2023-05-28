Karencici演唱會邀請J.Sheon擔任壓軸嘉賓。（寬宏藝術提供）

Karencici昨開唱，（左）Rex與Quanzo站台。（寬宏藝術提供）

Karencici 27日在華山Legacy開唱，嘉賓不只親邀男友兼製作人的KVN（Kvnloverboy）首唱專輯裡最新共同創作的歌曲〈I’m Jealous〉，兩人甜蜜的互動放閃全場。Karencici也與節目《大嘻哈時代2》選手Quanzo與Rex帶來三人節目內的合作曲〈Solid （二選一）〉，J.Sheon更是壓軸登場擔任驚喜嘉賓。

去年Karencici就擔任J.Sheon北流演唱會嘉賓，這次她邀請J.Sheon，他也馬上答應站台獻唱，兩人帶來〈She Don’t Mind〉作為演唱會的安可曲目，兩人還在台上玩得很開，丟出現場販售的明星商品T恤到台下，引起歌迷的陣陣騷動，Karencici表示，跟J.Sheon默契很好不管是在音樂、生活還是Live演出，所以就是一種好朋友來玩的感覺，很好玩。

演唱會名稱也對應新EP《Everybody Loves Me》，帶來多首新歌首唱，讓千名歌迷先睹為快。Karencici表示，很久沒開專場了，今天的心情超級好！歌迷也都穿上先前Karencici在社群上發出的Dress code橘色系衣服，全場「橘」成一片。

除了新歌，Karencici也帶來多首數位平台百萬熱門歌曲，更像西洋藝人演唱會一樣先特別安排嘻哈DJ暖場，以及同門師弟77Ke 柯棨棋擔任熱場嘉賓，節目更結合雷射特效等聲光效果，並與舞者帶來多首性感熱舞，把Legacy Taipei演唱會變成宛如一場大型派對。

最後演唱會上Karencici也許願下一次要在更大的場地開唱，因為太多粉絲私訊買不到票，所以希望她的演唱會盡快公布加場，她也呼籲下個月6／30她就會在GMA金曲音樂節演出，請大家也熱烈支持，下半年也會盡快推出完整的正規新專輯，以全新音樂面貌跟大家見面。