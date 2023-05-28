總統府秘書長林佳龍先前稱不認識詐團主嫌曾國緯，不過民眾黨立委陳琬惠今（28）日再爆，林不只過去和曾飲酒作樂，還「稱兄道弟」題字贈書。對此林佳龍辦公室表示，公眾人物合照簽名是常有的事，不代表認識，不排除採取法律行動；而陳琬惠的最新回應，則反嗆「歡迎來告」。

陳琬惠說，看到林佳龍針對她所貼出他和川晟集團曾國緯的合照，竟無端指控我躲在言論免責權之後，更惱羞成怒放話「不排除採法律動作」，真的很好笑。

陳琬慧表示，首先，林佳龍應該要知道，立委臉書發文是沒有言論免責權的，這是蠻基本的常識。也請林佳龍千萬不要「不排除」，直接來告，在法庭上把事情說清楚。

陳琬惠直指，林佳龍在2020年夏天，跟曾國緯、陳振坤等一群土地開發商，在高級料亭談了些什麼？川晟集團又有沒有在你任部長時與台鐵商議資產活化？

陳琬惠嘆，這種沒幾個人在場的餐敘，林佳龍還敢說不認識曾國緯，簡直是在污辱社會大眾的智商。最後她也要敬告台鐵，事發至今台鐵上下神隱、不敢回應，到底是在遮掩什麼？