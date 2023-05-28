印度總理莫迪（Narendra Modi）今天將為宏偉的新國會大樓主持落成典禮，這是他領導的印度教民族主義政府重塑新德里的重要組成一環，但反對黨表示將抵制活動。

法新社報導，莫迪昨晚以「我的國會我的驕傲」（MyParliamentMyPride）為標籤在推特發文說：「我們的新國會大廈是印度的民主燈塔，反映這個國家的豐富遺產，以及對未來充滿活力的願望。」

為了紀念新大樓啟用，莫迪也將發行75盧比（rupee）的特別硬幣。

但許多反對黨已表示將會抵制，他們說，由莫迪、而非印度總統慕爾穆（Draupadi Murmu）來主持典禮，是「重大侮辱」。

部份政界人士也對落成典禮的日期有所質疑，因為今天剛好是印度教民族主義理論奠基人薩瓦卡（Vinayak Damodar Savarkar）的誕辰紀念日，而他是殺害印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）凶手的導師。

這棟新國會大樓據報斥資1.45億美元（新台幣44.5億元）興建。

新國會的下議院將有888個席位，遠超過目前最多所能達到的550席，表明當局計劃大幅擴增席次。

莫迪長期尋求消除英國統治的痕跡，而這座宏偉的新立法機構，毗鄰由英國建築師魯琴斯（Edwin Lutyens）和貝克（Herbert Baker）設計、殖民時期興建的舊國會。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120528