鄭人碩出席《地獄里長》新戲定檔記者會及簽書會。（陳俊吉攝）

鄭人碩和小薰交往4年多，近期屢被傳兩人因宗教信仰不同而分手，鄭人碩還在聚會中說出「我單身」，他28日出席新戲《地獄里長》記者會及台北簽書會時，被問與小薰的關係，表示「兩人都好好的，彼此都很好，沒什麼好問的」，記者追問「彼此都很好的意思很模糊」？他才強調「我們在一起，一直都很好」，親口破除分手傳聞。

對於分手傳聞不斷，鄭人碩一臉嚴肅表示，「其實我是有點生氣的！好像整個影視圈只有我在發生這種事，為什麼寫我都是這類的事情？」他說自己現在就是認真工作，也強調他們都很認真規劃自己的未來，也認為如果會因為不同宗教引響而有所區分、會影響感情，就不是宗教的意義了，「我沒有接收到這樣的訊息」。

至於有沒有打算結婚？他說，「大家都是在規劃自己以後的未來ing往更好的方向去，一直在做的都是這個，事業對我來是現階段是最重要的，其他情感方面，我會把盡量維持在平衡點，我是一個事業心很重的人，比重上事業會比感情放重一點。」

日前小薰替雜誌拍攝一系列婚紗照，鄭人碩誇獎，「很美啊，人美穿什麼都美。」小薰2020年底曾透露帶鄭人碩回部落殺「平安豬」，讓祖靈、親戚知道他們正在穩定交往，「殺豬」一度被解讀是「訂婚」，被問「豬會不會枉死？」他苦笑回：「不會枉死，豬都有被吃到肚子裡，很有價值！」

對於分手傳聞來自他曾在聚會中說出「我單身」，鄭人碩解釋，「會講這種話一定是跟朋友喝酒時候說的玩笑話，男生就是會講這種無聊的話，我也不知道是誰傳的，我不害人也不騙人，原來周邊認為好的人竟然是這樣的人，那以後交友會再更謹慎。」