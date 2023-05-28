使用不適合的枕頭可能導致頸椎問題、睡眠不適、壓力點問題以及睡眠呼吸障礙等，中和明師中醫診所院長劉恩劭表示，選擇一個適合個人需求和睡眠習慣的枕頭，定期更換舊枕頭，可以幫助改善睡眠品質和維護健康。

劉恩劭表示，首先不要睡兩個枕頭，長期頭枕太高睡覺，會把頸椎周邊的椎體靭帶及肌腱拉傷；也不能不睡枕頭，長期不睡枕頭會導致頸椎的自然弧度消失，引起身體多發性自律神經失調，症狀包括肩頸痠痛、下背下肢痠麻緊痛等。

此外，不舒適的枕頭可能會導致睡眠不適，在睡眠中常常醒來、難以入睡及睡眠質量不佳等問題，影響睡眠周期和睡眠深度，使人感到疲勞和不舒服。某些枕頭的高度或形狀可能影響呼吸通暢，如過高的枕頭可能使呼吸道彎曲，增加呼吸困難和打鼾的風險。

劉恩劭建議，枕頭下緣要枕在肩膀上，要頂滿頸椎，不要讓頸椎有懸空的感覺，枕頭上緣差不多在我們頭後正中一個凸起叫枕骨，大概就與枕骨平齊，躺平後額頭與下巴呈水平，即是臨床標準舒適又最能保護、放鬆頸椎的枕頭使用方法，可以請家人幫忙看看呈現水平時的感覺。

劉恩劭說，現在一般常見的乳膠枕頭有7分軟3分硬或6分軟4分硬，可看個人的感覺選擇。