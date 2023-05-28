朴敏英（右）與高庚杓首次合作，一場沙發之吻引發話題。（衛視中文台提供）

由朴敏英與高庚杓、金宰永等俊男美女所主演的浪漫愛情喜劇《月水金火木土》，讓玉女天后朴敏英難得在劇中大享「齊人之福」，特別將一周6天時間分給帥氣成熟的高庚杓和豪放不羈的金宰永，最終到底花落誰家引起觀眾關注。

一向在韓劇中多半飾演純情女主角或是職場專業形象的朴敏英，這次可說是演技大挑戰，在《月水金火木土》中飾演「契約婚姻專家」崔尚恩，幫助不想結婚卻又需要婚姻的男人。談到演出心得，她表示，以前拍戲時如需參考，就會親自去拜訪真實的周遭人物。但這次最大問題是根本沒有可參考對象，完全得要靠想像力來創造，因此將角色的過往經歷、原來個性等各方面全部加起來後，才能順利詮釋。

朴敏英與高庚杓雖是首度合作，不過兩人默契十足詮釋了不少親密戲，其中最為劇迷津津樂道的是讓人看了臉紅又心跳的「激情沙發之吻」，兩人原本安份地坐在沙發上，卻在搶筆記本時，一時天雷勾動地火狂烈地激吻了起來，男生還把女生的腿扳過來跨坐在自己身上後，這場浪漫親熱戲的氣氛來到最高峰，也帶動了收視狂飆。

至於高庚杓、金宰永兩位男主角中最喜歡哪一位？朴敏英笑說，兩位都是非常有魅力的角色，看過劇的人一定會分兩派，自己也應該會兩個都喜歡吧！此外，因為「契約婚姻專家」角色的關係，劇中穿了很多次的婚紗，談到對結婚有何憧憬？她表示希望以後能在夏威夷舉行一場戶外婚禮，還有因為很喜歡旅行，心中有一些保留的景點，比如像希臘的聖托里尼，希望能等到蜜月旅行時再去好好遊玩。