彰化縣政府在芳苑鄉普天宮前廣場舉辦國際海牛文化節。（彰化縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮前廣場舉辦國際海牛文化節，參加親子到潮間帶參加牛車生態體驗，感受當地特有的海牛文化，吹海風，看夕陽，體驗、探索海牛文化與芳苑海岸之美。

彰縣府農業處表示，這次活動為了讓民眾深入了解海牛文化，除了讓民眾到潮間帶參加牛車生態體驗、參觀海牛無形文化展之外，也規劃海牛FUN藝彩著色寫生比賽，藉由學童的畫筆紀錄下獨特的芳苑海牛文化。

今年為了與國際接軌、增添國際元素及特色，活動結合雙語製作活動文宣、雙語無形文化展及網紅雙語宣傳影片、著色寫生比賽中融入雙語元素、辦理異國美食品嚐。

現場還有以漁村風情為主題，運用「海牛」、「海洋」及「異國」等元素的創意舞蹈比賽，一共有15組舞蹈團體參與比賽，熱情展現漁村活力及異國風情，並將「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」推向國際，為芳苑帶來更多發展機遇。

彰化縣長王惠美說，芳苑擁有溼地、紅樹林、王功漁港及海空步道等景觀，更有無形文化資產「芳苑潮間帶牛車採蚵」，期許透過活動，讓大家更進一步認識芳苑特有的漁村文化，讓更多人了解在地文化，並跟觀光做結合，創造更大產值。

普天宮副主委許清安表示，前幾天看天氣預報時，本來擔心活動無法順利舉行，沒想到今天天氣不錯，在媽祖的保佑下，活動順利圓滿。

彰化區漁會總幹事陳諸讚指出，芳苑海牛文化是全國獨一無二的，彰化芳苑擁有全台最大、最寬的濕地潮間帶，每次舉辦活動都人山人海，也帶動整個地方產業的發展。