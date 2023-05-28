民眾黨主席柯文哲（左四）參訪造橋鄉南瓜節。（李京昇攝）

民眾黨主席柯文哲28日下午1點多，先是到苗栗造橋鄉參加國際生命線台灣總會長交接典禮，隨後下午2點多參訪造橋南瓜節，針對民眾黨南市黨部主委蔡宛秦，爆出黨內內訌6月1日要退黨，柯文哲欲言又止最後仍未回答，僅繼續走訪行程。

蔡宛秦透過臉書表示，有台南黨內同志以網軍式手法對她進行毀滅式攻擊，她實在受不了、所以做出退黨決定。

柯文哲今天到苗栗參訪，由立委賴香伶等人陪同。被媒體問體蔡宛秦退黨一事，柯文哲原先想回應些什麼，但被其幕僚阻擋，並稱「今天未有開放聯訪」為由，不停打斷媒體發問，柯文哲也就作罷，繼續走訪行程。

柯文哲在生命線總會長交接典禮時致意，他說，人的一生除了要身體健康，心理健康也很重要，人在最困苦的時候，都很需要幫忙跟安慰，他很感謝生命線裡面有一大批志工願意服務、奉獻，謝謝他們持續為社會付出。

賴香伶表示，民眾黨2020年第1次參與台灣政治，就有不錯的表現，讓台灣有更好的政治環境，並且出現制衡藍綠兩黨的力量，這次黨主席柯文哲投入選總統，有民眾黨的加入，相信台灣對未來也更好發展。

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