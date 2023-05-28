金思朗在劇中為了反擊偷情老公所設下的圈套，展開精心復仇計畫。（八大提供）

韓劇《海拉的直播頻道》由金思朗、尹賢旻、裕善等人主演，描述人妻為了反擊偷情老公所設下的圈套，聯手律師展開復仇計畫。女主角金思朗從韓國小姐選美出身，曾拿下2000年的比賽冠軍，在韓劇《秘密花園》參與演出，《海拉的直播頻道》則是她獨挑大樑的作品。

《海拉的直播頻道》劇情描述金思朗與丈夫都是圈內名人，婚姻生活幸福美滿，但其實感情早已破裂。金思朗被媒體爆料出軌導致新書銷量受阻，背了黑鍋的她委託徵信社查清真相，過程中意外發現出軌的主角其實是自己的老公，並且是老公一手精心計謀。

網友點出劇情一開展就勁爆連連，從家暴、出軌、偷情、陰謀、復仇等，一連串高潮迭起的情節，令人大呼過癮。而劇中金思朗委託的律師尹賢旻的姊姊，即是在經典韓劇《大長今》裡飾演李英愛好友連生的朴恩惠，她在《海拉的直播頻道》演出曾是知名的電視主播，因為贊助商醜聞纏身，在電視台鬧得沸沸揚揚後消失。

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