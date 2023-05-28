爸媽們帶著孩子參加趣味競賽。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗縣北區托育資源中心慶祝2周年，27日在竹南鎮大埔社區活動中心2樓舉辦親子運動會，約50組家長、幼兒參與趣味競賽、互動遊戲，充滿了歡笑，縣長鍾東錦在回應家長的建議時，提出打算在山佳國小預定地設立親子圖書館的構想，以促進親子學習，並列為施政重點之1，全力推動。

縣府分別在竹南、苗市、大湖、苑裡設立北區、中區、南區、通苑區等4個托育資源中心，辦理0至3歲兒童的嬰幼兒活動課程、親子活動、親職教育講座、外展服務，並提供兒童托育服務諮詢、教玩具及繪本租借的服務，以促進嬰幼兒身心發展、創造社區友善育兒環境。

其中，北區托育資源中心從前年4月起由業成社會福利慈善事業基金會承辦，服務區域包括竹南、頭份、三灣、南庄等4鄉鎮市，至今年4月底，已服務超過6萬7千人次，辦理各項活動550場次，不僅提供專業、托育諮詢，並成為親子共同成長與分享的溫馨場所，深受鄉親的肯定和喜愛。

北區托育中心為讓民眾更加了解托育中心的功能及縣府推動的兒童福利政策，昨天在大埔社區活動中心2樓舉辦2周年慶暨親子運動會活動，並由縣長鍾東錦、立委陳超明夫人吳麗利、縣議員廖英利、陳碧華、陳光軒、邱毓興、張佳玲助理、竹南鎮代會主席何秀綿、業成基金會執行長陳伯綸等人共同唱生日快樂歌慶生。

縣長鍾東錦且當場舉辦臨時座談會，聽取家長們對於育嬰政策的看法及建議，他在回應一位家長的建議時，提出打算在竹南鎮山佳國小預定地興建親子圖書館的構想，將列為施政重點全力推動，有關經費將透過立委陳超明協助爭取中央補助，並積極籌措配合款，期能早日達成目標，促進親子學習。

鍾東錦指出，在少子化的趨勢下，育兒及托育服務已是重要社會福利議題，縣府積極推動托育相關福利服務，增設公共托育家園及公設民營托嬰中心，期提供平價且優質的托育機構，讓年輕人放心生育，另外，除原有的4處托育資源中心，亦正籌建頭份、苗栗親子館，以提供更多親子遊戲空間和服務，讓幼兒們擁有安全快樂的遊戲場所，許多育嬰留停的家長也有與寶寶共享共玩的好去處。