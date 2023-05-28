去年九合一選舉中水林鄉萬興村長由柳瑞吉勝出，但他因涉犯賄選，今年三月被雲林地院判決當選無效，雲林縣選舉委員會昨日舉行補選，2名候選人余重山、柳建羽恰巧都獲得223票，明日（29日）將抽籤決定。
去年水林鄉萬興村長選舉中，尋求連任的老村長余江錫以236票輸給挑戰者柳瑞吉的248票，但柳遭雲林地檢署起訴賄選，雲林地方法院審理後，以柳瑞吉用現金3000至4000元不等向5名村民買票，今年三月判他當選無效。
雲林縣選委會昨（27日）舉行該村村長補選，老村長余江錫未參選，代理村長余重山與另名候選人柳建羽角逐，投票率高達7成，開票結果總投票數450票、無效票有4票，兩人同獲223票，村長當選人仍無定論。
雲林縣選委會明天（29日）9點將在該會舉行抽籤，看誰抽中「當選」、「不當選」決定。去年九合一選舉結束後，古坑鄉東和村是第一個辦理村長補選的村，水林鄉萬興村是第二個。
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