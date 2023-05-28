亞太青年協會、台灣大學政治學系系學會今舉辦「2024校園總統馬拉松」，邀請藍、綠、白三黨總統參選人參與座談會，新北市長侯友宜因先行排定行程，不克出席。他以影片方式向台大學生問好，並強調後續一定會再找時間面對面闡述他的理念。

侯友宜說，先前他已經排定出席南部的活動，所以先用影片的方式和大家見面，後續一定會再找到時間跟同學面對面。

侯友宜表示，台大不久前剛選出學生會長，台大學生對公共事務的參與非常活躍，一直都是推動改變社會重要的力量，像新北市府團隊，有很多優秀的人才都來自台大。

侯友宜指出，現在居住正義是迫切需要正視的問題，雖沒有辦法改變土地，但能夠改變環境，相信大家耳熟能詳，新北市的五股夏綠地、新泰塭仔圳，這都是改變的開始，透過環境的改變，協助年輕朋友入住新北，不管是社宅、包租代管、租金補貼，新北市府提供了11.3萬的居住資源。

侯友宜表示，他們不會因此滿足，希望未來全國的社宅真正遍地開花到每一處，同時提供公托、托老等服務，才會落實居住正義。他也說，政府的責任應該是幫年輕人造浪，不是反過來只會要求年輕人加入造浪的行列。

侯友宜最後強調，台大的同學們，我們約好，會跟同學面對面好好聊天，完整闡述理念，「台大的邀約我絕對不會忘」。