2024年立委選戰，民進黨在新北市艱困選區徵召黑潮城市發展協會理事長吳崢、前新北市議員曾柏瑜，並與政治評論員李正皓合作，此舉掀起反彈聲浪。對此，媒體人張禹宣直言，這看似是人選問題，實則是派系面子問題，並諷刺英系只是為鬧而鬧，「難不成總統票不投賴？」

賴清德日前舉行「新北市立委候選人徵召記者會」，宣布徵召吳崢參選新北市第八選舉區立委、曾柏瑜參選第十一選舉區立委，並與李正皓合作參選第九選舉區。賴清德強調，三人來自不同政黨背景，民進黨不敢畫地自限，必然要支持年輕人。

這份立委名單引來許多爭議，張禹宣今(28)日在臉書直言，看似是人選問題，實則是派系面子問題，並諷刺表示，在民進黨內提不出「有勝選機率」人選的情況下，英系只是為鬧而鬧，「難不成總統票不投賴？」

針對立法院三讀通過「公職人員選舉舉罷免法部分條文修正草案」，曾犯洗錢防制法者，終身不得參選，高雄市前議員陳致中政治生涯恐就此中斷，張禹宣認為，此案被敏感度極高的陳水扁逮到恐怖平衡的機會，過去要特赦就往賴清德偏，如今賴清德執意通過排黑，就往蔡英文邊倒，「恨不得英賴雙邊爭個你死我活」。