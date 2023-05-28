台北市議員黃靜瑩發現，北投焚化廠附設健身房有不少設備快20年未更換，也質疑廠商未徹底落實環境維護、清潔，不只牆壁斑駁，周遭也有垃圾，讓民眾不想使用健身房。北投焚化廠表示，將在7、8月期間更新設備，並要求廠商加強維護、清潔。

黃瀞瑩表示，北投焚化廠附設健身房2014年開幕，當時購入跑步機、訓練機等健身器材，使用人次高達5萬人，今年至4月卻僅3788人使用，究其原因，很可能是設備老舊，部分器材甚至出現歪斜情形，加上周遭牆壁斑駁、有垃圾，降低民眾使用健身房慾望。

她表示，環保局委託廠商巡檢、清潔與維護健身房，但相關工作紀錄卻寫得相當簡陋，連填寫人員都不知道是誰，質疑健身房設備維護、管理不佳。

黃要求北市府加強維護老舊健身器材，並儘速汰舊換新，以及落實巡檢、清潔消毒作業與例行維護管理，以提供市民友善運動環境。

北投焚化廠長吳文園表示，經瞭解，該健身房使用人次之所以越來越少，是因為北投區在2018年後陸續新開十餘家健身房。不過，健身房設備確實老舊，目前26台僅更新16台，未來會加快汰換速度，也要求維護廠商加強環境整潔及設備維護。

環保局也答應會逐步汰換老舊的健身設備，在7、8月暑假期間陸續更新設備。