山上區農會今天舉辦推廣鳳梨暨青農公益市集，吸引許多民眾採買。（曹婷婷攝）

山上區農會廣植約300公頃台農16號「甜蜜蜜」鳳梨，4至6月為產季，今年雖遇乾旱，但雨水少，鳳梨品質更好，水分適中且果肉細緻，農會今天在台南市圖書館總館舉辦鳳梨暨青年農民公益展售市集，行銷台南在地當季農特展，吸引民眾採買，市集銷售金額10％還將贈與社福單位，嘉惠弱勢民眾。

山上區農會總幹事許弘霖指出，今天活動除集結台南10家農會與20位青農，一起推廣行銷台南在地特色，同時也是要推廣台農16號甜蜜蜜鳳梨。他說，一般人說到鳳梨多仍聯想關廟，山上區農會種植金鑽17號150公頃，但主力則為台農16號的甜蜜蜜品種，這幾年也積極推廣甜蜜蜜，上個月也北上板橋展售。

他說，甜蜜蜜的特色是即使青皮也好吃，但一般消費者習慣選購黃澄澄果皮的鳳梨，尤其北部民眾更是如此，因此，農會近年積極往外縣市拓展行銷，希望讓大家多認識甜蜜蜜，「青皮的也很好吃」，而且甜度可達16至18度。

今天活動現場展售鳳梨、芭樂、玉米筍、毛豆等在地農特產，市長黃偉哲也到場參與，鼓勵市民多多採買、逗陣做公益。

黃偉哲說，這場市集除讓民眾了解山上區農會協助青農研發鳳梨副產加工品外，也致力於輔導青年農民參與各項行銷展售，增加農產品銷售管道及農民收入。他提到，受疫情影響，各社福單位捐贈收入減少，這場活動也與創世社會福利基金會及台南市鹽行大禹愛心慈善會合作，市集銷售金額10％贈與這2個社福單位。