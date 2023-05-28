腎臟是重要的排毒器官，不少人會將腎臟功能與性功能連結，以為腎衰竭會導致性功能變差，腎臟科醫師表示，兩者堪稱毫無關係，腎衰竭不會導致性功能障礙，許多洗腎的男性患者還可以生育小孩，「因為男性洗腎者的精子還是好的。」

腎臟科醫師江守山在《今天大小事》YouTube表示，腎臟功能一旦受損即難回復，但腎衰竭並不直接影響性功能，即使腎衰竭到最嚴重程度、即第5期的洗腎階段，男性也不會因此不孕。不過，洗腎的女性患者會因身體考量到代謝負擔，確實不易受孕。

提到腎臟功能，許多男性會將身體的一些不良反應，包括性行為表現好壞歸結於腎臟功能。江守山說明，人們常說的腎虧、腎虛是中醫的概念，而西醫和中醫所說的腎是有區別的。

在中醫理論中，腎虛並非特指某個器官，而是描述一種身體狀態，因此涉及多個器官和組織。腎虛是指腎的精、氣、陰、陽不足，可以是指生長發育的功能低下，也可以指生殖的功能虛弱，體現為性能力不佳、無法生育。

江守山表示，西醫所稱的腎衰竭是指患者的腎臟功能不佳，許多洗腎中的男性患者仍可生育，甚至生了好幾個小孩，「因為洗腎或腎衰竭的男性，其精子仍是好的。」不過，女性洗腎患者因代謝負擔較大，身體本身會避免受孕，導致她們不易懷孕。