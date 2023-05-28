民進黨總統參選人賴清德稱，「選擇民進黨會發生戰爭」不是事實，民進黨二度執政都不曾發生。國民黨立委謝衣鳯說，烏俄戰爭後，台海是下一個最有可能發生戰爭的地點，賴清德不告訴民眾知道這樣的風險，是不是為了贏得選戰，以其當作策略？

謝衣鳯表示，在烏俄戰爭之後，台海已經變成了世界上下一個最有可能發生戰爭的地點，這是世界皆知的一個事實，難道要角逐總統寶座的副總統賴清德不知道嗎？為什麼賴會舉例過去在前總統陳水扁執政及現在蔡英文執政時，台灣都沒有發生戰爭？但這是一個正在演變的情勢。

謝衣鳯說，也許在台灣的社會當中，還有安居樂業的老百姓不了解有烏俄戰爭的發生，不了解台海是下一個最有可能發生戰爭的地點，但身為要角逐國家領導人、要角逐總統寶座的賴清德，相信一定了解。但為什麼賴不告訴民眾？她質問賴清德「是不是因為你認為這是你選戰策略，讓民眾不知道這個風險，才是你贏得選戰的最大策略」。