古曜威親吻萌貓酷弟，宣告出道5周年。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

暖男歌手古曜威出道將滿5周年，期間以1首破億抖音神曲〈My Love一起去旅行〉，讓古曜威受到兩岸網友的關注。他將於30日當天送自己5周年紀念禮物，也就是公開與萌貓酷弟的手繪動畫MV〈我喜歡你〉，希望透過此MV，讓大家體會最原始的初心，也訂下新目標，希望未來有機會參與電影演出。

古曜威出道5年期間因遇到疫情，將近2年之久，無法公開演出，但熱愛音樂的他，不斷地在歌唱與舞蹈上精進，至今發行6張實體唱片，且都會精心企劃並拍攝MV，包含著友情、愛情、親情等故事多元化，也感動無數民眾，更是目前亞洲首位創下MV達標的歌手。

古曜威希望未來有機會參與電影演出。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

住在萬華的古曜威，回想起疫情期間，工作停擺，一度被經紀公司安排至酒店居住長達1季，原訂大陸許多的商業演出，也被迫取消，好在他生性樂觀，沒有因此氣餒，反而看了許多電影，激發他對戲劇上的演出慾望，更向宋少卿拜師學演戲。〈我喜歡你〉將於當日晚間8點，在「KU古曜威」YouTube頻道首播。