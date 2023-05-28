關西一家化工廠28日上午因揮發性有機物質散逸，環保局現場稽查發現數值遠超參考值，將因未即時通報對該化工廠開罰。（關西鎮環境守護協會提供／邱立雅竹縣傳真）

關西鎮南新里一家化工廠28日清晨發生有機溶劑揮發有機物逸散，導致鄰近台3線路段瀰漫白煙，當地民眾通報關西鎮環境守護協會，協會成員到場拍下氣體飄散畫面，並表示現場瀰漫著「奇怪的甜味」。環保局獲報到場後，偵測到揮發性有機物數值遠遠高出參考值，同時針對化工廠未在1小時內通報，將依空汙法第32條開罰。

南新里民眾當天清晨拍下化工廠排放氣體的照片，通報關西鎮環境守護協會，協會成員趕抵現場，操作空拍機拍下氣體排放畫面。協會成員表示，現場飄散不自然的霧氣，且飄散範圍很遠，從化工廠址一路往燥坑方向，甚至到南華1號橋，範圍超過1公里。

「奇怪的甜味。」協會成員指出，現場瀰漫著奇怪的化學味，是一股很難形容的甜甜的、奇怪的味道。不僅如此，協會成員表示，幾天前也有民眾拍到化工廠排氣的照片，也已向環保局檢舉。

環保局表示，當天為化工在凌晨3點至點間啟動空汙防治設備（二次燃燒爐）時，因發現有機溶劑桶槽出現裂痕，緊急將鋼桶內的有機溶劑移至1噸桶，在溶劑輸送過程當中以揮發性有機物逸散導至周界異味，但已於當天上午8時將全數溶劑輸送到1噸小桶內。

環保局接獲通報後，派員使用手持儀器偵測空氣中揮發性有機物，確實遠超出一般環境的參考值，代表揮發性有機物質洩漏。

不過由於揮發性有機物逸散時，該化工廠並未通報環保局，依照空法汙規定，若原物料有滲漏、外洩等情況，必須要在1小時內通報主管機關處置，由於化工廠未在1小時內通報，環保局將依空汙法第32條及同法第67條處處10萬元以上、500萬元以下罰鍰。