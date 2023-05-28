立法院長游錫堃被傳不顧勸阻訪美，惹怒蔡英文總統。知情人士今天表示，游錫堃此行不僅蔡英文派國安會祕書長顧立雄協助行前策畫，在美行程駐美代表蕭美琴也有參與，卻遭人刻意放話曲解，由於正逢選舉期間，質疑是否有人藉此刻意打擊正國會。

游錫堃5月13日至17日率跨黨派立委赴美國訪問，期間與34位聯邦參眾議員會晤，並前往哈德遜研究所等3個智庫發表演說，不料返台後，卻遭人放話，指府院層峰曾派人勸游暫緩該行程，但游仍刻意出團，讓蔡英文「有點不開心」。

知情人士表示，事實上，游錫堃在確定行程後，就親自向蔡英文報告，蔡不僅事前知情，且相當重視，特定指派顧立雄詳細了解游的行程，並告知一些事涉敏感的台灣安全、經濟、台美價值觀等事宜。

游錫堃此行主要源於今年二月赴美國進行國會外交，參加「國際宗教自由峰會」、「美國國家祈禱早餐會」，游在演說中呼籲美國應揚棄「一法三公報」，呼籲對台交往應改成「五法三公報」，不少國會議員和智庫對此表示贊同和高度興趣，當時即力邀游再度訪美。

日前美國國際宗教自由委員會率團來台見游錫堃，游即表明願意再度訪美；游之前參加美國早餐祈禱會認識的前眾議員、現任「國會情報安全論壇」主席畢廷澤日前來台，也自荐要幫游與美國議員連繫安排，游於是敲定13日至17日的訪美行程。

知情人士透露，游錫堃原本連繫好約安排20多位議員見面，但最後加到34個，所有行程，駐美代表處事前也都知道，游錫堃並親自向蔡英文報告出國行程。

知情人士表示，蔡英文對此行的確非常重視，游出發前一天的深夜，還親自打電話向游面授機宜。美國在台協會處長孫曉雅當時人在國外，副處長柯傑民11日還帶著政治組同仁與游錫堃長談1個多小時，了解相關的行程安排。

為了避免太過高調，游錫堃此次雖應3個智庫的邀請發表演說，但只在哈德遜研究所的那場對外公開，也婉拒了當地電視台的專訪邀約，游此行還有兩個美國眾議員單獨請他吃飯，駐美代表蕭美琴也陪同。

外界質疑游錫堃此行只帶著正國會立委陳亭妃、民眾黨立委邱臣遠、邱顯智，對此，知情人士指出，事實上，游也邀了民進黨團總召柯建銘與國民黨的曾銘宗，前者因正值法案協商期間，後者則因國民黨初選不便前往。至於陳亭妃則是柯建銘向蔡英文推荐代替柯前往。

知情人士強調，府院樂見游錫堃訪美行，也從未派人勸游暫緩行程，至於外界傳出AIT曾向外交部「關切」游在美國的談話是否為台灣立場，AIT則表示，這種說法頗為荒謬，了解台灣重要領導人在美國的行程，這是例行的工作。