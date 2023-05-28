原住民族委員會27日、28日在天主教輔仁大學中美堂舉辦「第8屆原住民族語言單詞競賽」全國決賽，今年賽事報名踴躍，參與人數歷年最高，共計有15個縣市推派85隊參賽，參賽選手共計588人；原民會主任委員夷將．拔路兒（Icyang Parod）致詞時也鼓勵小朋友「會說族語是一件很棒的事情」，要勇敢開口說族語，這樣才可以傳承我們的語言。

原民會表示，今年的賽事首次將預賽場地分在獨立教室進行，讓選手們不受干擾，提升競賽品質；一般語別國小組戰況激烈，各隊發揮出色，分別由地磨兒、望嘉國小不分勝負、並列冠軍；一般語別國中組，最終由大溪國中取得了冠軍、來義高中國中部大溪國中獲得亞軍；瀕危語別國小組今年有11隊報名，激戰之後由興中、東河國小取得了冠、亞軍；瀕危語別國中組則由茂林、那瑪夏國中取得了冠、亞軍。

夷將．拔路兒表示，今年參與決賽人數及隊伍數歷年新高，更重要的是瀕危語言別的隊伍也大幅增加，今年賽事瀕危國中、小合計有支20隊伍、120個選手參與，其中高雄市更有5個瀕危語言別（拉阿魯哇語、卡那卡那富語、多納、茂林、萬山魯凱語）報名參賽、說自己的族語。

他說，原民會每年除了辦理多項學生、社會團體的族語競賽外，從去年起辦理族語模範父親、母親的表揚，也將從今年7月1日推動獎勵族語教會，在家有族語保姆，在學校從幼兒園、小學、國中、高中到大學，有族語教學，期望全面帶動家庭、社區及學校的語言傳承。

夷將．拔路兒強調，原民會將持續落實推動《原住民族語言發展法》及《國家語言整體發展方案》擴大原住民族語的友善環境，今年起亦推動「原住民族教會推動族語發展獎勵計畫」，希望透過與各教會、教堂合作，積極地推動原住民族語的復振工作。