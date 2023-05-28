瑪娃颱風目前位於台灣東南方遠海，向西前進，預估明天上午發布海上颱風警報，氣象專家吳聖宇指出，目前發陸警機率較低，但颱風範圍大，移動慢，只要北轉的時間點較晚，轉彎點略偏西，暴風圈邊緣不排除碰到花東沿岸，預估瑪娃颱風就是在台灣家門口繞一圈，影響時間較長，從明天一路影響到周五。

吳聖宇臉書指出，瑪娃颱風已來到台灣東南方遠海，偏西移動，脫離良好的海洋環境，昨天起已經緩慢減弱，但是風場範圍仍然很大，且北轉的位置離台灣不算遠，預估陸地上迎風面地區的天氣變化仍然會很有感，且颱風北轉的過程中，引導力量減弱，速度大幅放慢，等於一個頗大的環流在台灣以東海域緩慢北上，影響時間拉得很長。

台灣東北方到琉球一帶海域逐漸有高壓弱點出現，未來瑪娃颱風會趨向這個高壓弱點區移動，進入鞍型場，使引導力量減弱，速度大幅放慢。（翻攝自吳聖宇臉書）

吳聖宇表示，預估明天（29日）上午會發布海上颱風警報，包括東部、東南部海面及巴士海峽等地，東北部、北部海面會不會納入就要看颱風後續的路徑而定，依照目前路徑，機會不高。陸上颱風警報機會仍較低，但是因為颱風範圍大，只要轉彎的時間點較為延後、轉彎點略偏西，暴風圈邊緣仍不排除碰到花東沿岸的可能性，還是要持續留意後續的變化。

吳聖宇說，沒有意外的話，瑪娃颱風應該就是在台灣的家門口繞一圈，不過因為影響的時間較長，未來在東部外海北上過程中的變化要持續關注。

天氣部分，吳聖宇表示，明天（29日）起迎風面北部、東半部逐漸有降雨，周二（30日）一直到周四（6月1日）迎風面持續降雨且明顯，北部山區、東北部山區有局部大雨發生機會，甚至中部地區也有局部降雨的可能，山區又會比平地明顯。

颱風影響，明天（29日）起迎風面北部、東半部逐漸有降雨，周一（30日）一直到周四（1日）迎風面持續降雨且明顯。（氣象局提供）

吳聖宇表示，周五（2日）颱風仍在台灣以東，開始有遠離的趨勢，中部、北部、東北部、東部仍持續會有陣雨。同時，明天開始到周五南部山區要注意熱對流雷陣雨，雨勢可能較大。周六、日（3到4日）颱風遠離，天氣趨於穩定。雖然也有少數預報認為颱風後期有持續偏北甚至轉北北西的狀況，不過目前暫時先不考慮這些少數預測的情況，大致會跟著多數的預報結果來預測。

吳聖宇說，風力部分，今天開始到周五（2日）台灣海峽北部、北部海面、東半部海面到恆春半島、綠島蘭嶼海面一帶不管是風還是浪都開始顯著加大，有6-8級陣風，部分地區可能有9-11級強陣風。