劉彥宜／台北報導

消防通道內違規停車，發生火警時恐影響救災。民進黨台北市議員何孟樺揭露，台北市現有214條於2006年前劃設的消防通道，未塗銷也未列管，至今17年間持續開罰違停恐陷民眾於不義。消防局回應，將與交工除討論清查，並依序派工塗銷標字。

何孟樺表示，日前她收到民眾陳情，表示她在消防通道停車遭開單，但經她進一步查證，該路段非屬現有列管185條消防通道之一，路面上卻繪有「消防通道字樣」。

何孟樺指出，北市府2006年頒布《消防通道劃設及管理作業程序》，初期列管120條消防通道，但卻有額外214條消防通道未列管，時至今日仍持續舉發違規停車。

她說，2022年消防局查處消防通道違規停車案件就有2萬4540件，如果以違規停車最低罰則600元計算，至少就為市府進帳1400多萬，而其中恐包含未列管的「假消防通道」。

何孟樺質疑，如果地方有需要劃設消防通道，目前根據相關法規也可以做民意調查進行劃設，消防局卻不補足程序，放任假消防通道，要人民何去何從？

她要求，現有北市消防通道相關法規雜亂且過時，內容甚至互相矛盾，北市府消防局應全面盤點消防通道相關法規，並與交工處研議如何改善假消防通道的問題，避免讓民眾繼續蒙受不明之屈。

消防局回覆，有「消防通道」標字，卻未被列管為消防通道的巷道，已與交工處討論，將清查北市現有上述情況的巷道，並依序派工塗銷標字。但取締違規停車是以道路畫設的禁停紅線為執行要件，並非以「消防通道」字樣作為執法要件。