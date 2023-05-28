台南大學畢業季舉辦高校熱舞賽，家齊高中隊伍獲冠軍在阿勃勒樹下合影。（程炳璋攝）

台南大學舉辦高校熱舞賽，現場青春洋溢，台下學生舉標語尖叫，為台上表演隊伍加油。（程炳璋攝）

台南大學畢業季系列活動在新冠肺炎疫情過後起跑，高校熱舞賽28日打頭陣，來自南台灣10校共11支隊伍參加，在舞台上展現年輕熱力，由家齊高中隊伍奪冠，正值阿勃勒花季，學生紛紛在黃金花海下合影，留下難忘參賽回憶。

台南大學每逢5月阿勃勒花季盛開，2008年起舉辦阿勃勒節活動，包括熱舞賽與社團展演系列活動，為即將到來的畢業季暖身。校方每年舉辦的高校熱舞賽都是南台灣高中職校熱舞社團驗收成果的時刻。

南大高校熱舞賽睽違3年疫情，首度復辦，南台灣各高中職校社團踴躍報名，共計有屏東大同高中、嘉義興華高中、台南港明高中、家齊高中、善化高中、台南女中、新豐高中、聖功女中、瀛海高中、長榮女中以及台南高商等11所學校共12支隊伍參賽。

每支隊伍盛裝登場，28日在南大校園內展現青春動感舞步，各校師長、同學及親友團都到場加油。各隊競技過程中，台下參賽者展現風度互相捧場，彼此不吝給予掌聲與尖叫聲鼓勵，現場氣氛嗨翻天。

比賽結果由家齊高中「家齊嘻研TOMBOYISH」奪冠，台南女中「Immortality」亞軍，長榮女中「Luscious」季軍。冠軍隊有1萬元獎金。

南大2023阿勃勒節熱舞賽結束後，其他節目陸續登場，5月29日至6月3日舉辦學生社團展演、電影欣賞及主題書展等系列活動，開放社區民眾參加，一邊欣賞校園阿勃勒的黃金花雨。