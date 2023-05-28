有些人外表看起來傻傻呆呆的，卻擁有超級好運。大陸命理專欄「星座上上簽」分享，雙魚座、射手座和牡羊座的人雖然有點天真和傻氣，卻傻人有傻福，總是福氣滿滿，過著幸福快樂的生活，身邊也有很多好朋友願意給予幫助。

▎雙魚座

雙魚座個性天真，雖然看起來脆弱，內心卻很強大，除非受到很大的傷害，否則不會輕易放棄希望；有人說雙魚座黑化起來很可怕，但他們不容易黑化，大多數時候仍抱持著善意和美好，這種純真的個性，很容易激起旁人的保護欲。

▎射手座

射手座常常讓人看不透，有時會覺得他們對人生了解得十分透澈，內心深不可測，但有時又覺得他們個性傻呼呼的，彷彿判若兩人。事實上，射手座的「傻」只是為了讓生活更輕鬆簡單，這種個性也具有強大的感染力，所以他們人緣很好，遇到困難總有人願意伸出援手。

▎牡羊座

牡羊座個性直接、脾氣火爆，常被人認為很凶、很精明，然而他們屬於不容易記取教訓的類型，常常「好了傷疤忘了痛」，再加上牡羊座為人真誠，想利用他們的人自然很多，但反過來，也有不少珍惜他們的人，只要始終保持初心，幸福和好運就會降臨。