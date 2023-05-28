台灣足球熱度不再是四年一次，由新北市遠東獅子會攜手台北市好事達獅子會，與新北市議員王威元共同舉辦「2023遠東獅子足跡盃」國中足球邀請賽，邀請蘆洲國中、鷺江國中、自強國中、清水高中國中部、竹圍高中國中部等新北市五隊足球隊，以及台東縣豐田國中共6支隊伍展開對決。

此次賽事不僅讓國中球隊有更多實戰經驗，也提供獎學金給六支隊伍發展足球，最少1萬元，冠軍球隊還可以拿下6萬元，另外現場還會結合蘆洲區公所，以及新北市消防局、教育局、警察局、社會局、水利局、農業局、衛生局等單位，共同打造打造歡樂足球家庭日「各顯神通園遊會」，並帶給球員、教練及觀賽的球迷們設有趣味橫生的活動，還可以闖關拿豐富好禮。

王威元表示，在足球場奔跑的過程中不是只有輸贏，更重要的是孩子學會自律、團隊合作、判斷與獨立思考，讓孩子有揮灑的舞台更能肯定自己，在這個不同的世代裡，可以有更安全更被尊重和有自信的發光發熱。

新北市遠東獅子會長張根豪表示，獅子會以『WE SERVE．我們服務』結合大家力量，給熱愛踢足球的孩子打造一個交流平台，讓大家有更多交流及實戰經驗，幫助要做就要做到最好，共創歡樂足球家庭日。