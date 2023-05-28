桃園市府攜手在地6大宮廟推廣女性月經平權，並在女廁設置衛生棉貼心盒。（呂筱蟬攝）

傳統宗教觀念女性月經來不得到寺廟拜拜，5月28日是世界月經日，桃園市社會局及民政局攜手全球小紅帽協會，串聯桃園6大廟宇翻轉月經禁忌，以「紅瓦祝福」為主題，將象徵月經的「紅」，與廟宇的建築特色「瓦」結合，不僅在廟內設置衛生棉貼心盒，期盼共同推廣「月經來可以拜拜」觀念。

2023年桃園月經經驗調查顯示，有高達6成市民認為月經期間不能入廟參拜，且45歲以上市民的月經禁忌更高於年輕族群，這次活動串聯桃園在地6間香火鼎盛廟宇，包含中壢仁海宮、中壢慈惠堂、桃園護國宮太子廟、桃園八德龍山寺、桃園龍德宮、大溪蓮座山觀音寺等，共同簽署成為桃園月經友善廟宇。此外，這些廟宇的女廁、服務台更設置「衛生棉貼心盒」，讓正值經期且有急用需求的女性香客可以安心取用。

副市長蘇俊賓表示，根據社會局調查，有超過6成民眾認為女性月經來不應該到廟宇，希望一起推動打破這個迷思，藉由宗教活動的推廣，期盼讓桃園的女性可以獲得更多支持，未來在廟宇、特定友善的商店，會提供好的資源讓有需要的物資都能送到民眾手上，將持續募集更多衛生棉在更多場合都可以免費提供。小紅帽創辦人林薇則說，希望由桃園的寺廟串聯開始，希望擴及到全台灣都能推廣月經平權，以後大家都不用擔心也不怕心裡有壓力，因為月經來可以到廟宇拜拜，做任何事都不應該有禁忌。

中壢仁海宮董事長王介禧則說，宮廟有很多志工都是女性，她們也會有生理期問題，應該要正向看待大自然及女性生理機能相關事情，而拜神禮佛心誠則靈，不應該有不必要的禁忌。

社會局說，今年更擴大招募至少50家月經友善店家，以願意借廁所、提供溫熱飲、生理用品及熱敷袋等貼心服務，另於全市27家安家實物銀行免費提供衛生棉、護墊等生理用品，擴大照顧弱勢女性外。另13區公所及51處社福館舍女廁也設置衛生棉貼心盒，今年目標預計設置達100處，致力推廣讓桃園成為性別平等、月經友善幸福城市。