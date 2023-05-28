美國男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）靠著在漫威系列電影中，飾演主角群之一的「雷神」索爾，帥氣外型和壯碩身材讓他成為萬千少女的男神。克里斯漢斯沃樂於透過社群分享生活，近日一段健身影片在網上掀起熱議，只因褲襠隆起一包，超巨亮點讓女網友們看了臉紅心跳。

克里斯漢斯沃以「雷神」索爾這個角色紅遍全世界，創下演藝事業巔峰，但身為巨星的他一點都不神秘，經常在IG分享近況，無論是出演的影視作品，或是日常生活；日前克里斯漢斯沃曬出健身影片，他相當投入做核心訓練，難怪能夠維持結實體態。

克里斯漢斯沃的健身影片中下身有巨大亮點，讓廣大女網友們看了臉紅心跳。（圖／摘自克里斯漢斯沃IG）

畫面中克里斯漢斯沃上身打赤膊，露出線條清晰的胸肌、腹肌等養眼部位，下身則搭配一件休閒短褲，沒想到在他躺在地上抬腿時，褲襠出現超巨一大包，相當引人遐想；廣大女網友們看到亮點紛紛害羞表示，「我相信不只有我看到」、「他褲子裡怎麼有雷神之鎚」、「想忽略都沒辦法，太巨了吧」、「羨慕他的老婆，一定很幸福」。

雖然克里斯漢斯沃有帥氣外貌和健壯身材，又很積極健身做運動，但2022年11月他就發現自己患有阿茲海默症，一度暫停所有影視工作；之後在錄製迪士尼的國家地理節目《挑戰極限》時，被醫師診斷出患病的風險，因為基因中會有得到阿茲海默症的傾向，比普通人多了8至10倍風險。