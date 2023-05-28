世界羽聯BWF超級500系列馬來西亞羽球大師賽，女單世界前四唯一參賽的世界球后山口茜，一路順利晉級到28日決賽日，面對世界排名第9的印尼女將東宗（GREGORIA MARISKA TUNJUNG），山口茜維持對戰優勢，21比17、21比7收下個人本季第3冠。

在這次交手之前，山口茜生涯對東宗有10勝3負絕對優勢，這回奪勝也報了去年大馬大師賽8強飲恨東宗的一箭之仇，且包括今年1月超級1000系列馬來西亞公開賽，山口茜今年已經兩度在大馬收下冠軍。

第1局東宗曾取得領先，不過中段山口茜透過連拿6分站上領先，後續東宗兩度將分差追到只剩一分，可惜都差一口氣，尤其是該局尾聲東宗拚到17比18後，被山口茜連下3分拿下首局。

第2局換邊後一開始東宗力道未掌握好，幾次回球過長出界，山口茜4比0持續將氣勢維持，東宗追回2分後，小茜又是連得10分揚長而去，34分鐘就以直落二讓冠軍入袋。

稍早的混雙決賽，泰國組合德查蓬（Dechapol PUAVARANUKROH）／沙西麗（Sapsiree TAERATTANACHAI）以16比21、21比13、21比18力克中國大陸馮彥哲／黃東萍16比21、21比13、21比18，泰國組合斬獲本季首冠，也結束對戰2連敗、拿下對馮彥哲／黃東萍的首勝。