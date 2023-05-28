宜蘭縣政府今（28日）於金車噶瑪蘭威士忌酒廠宜蘭會議中心，舉辦第18屆蘭陽兒童暨第22屆蘭陽少年文學獎頒獎典禮，參賽件數高達807件，108件勝出。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府今（28日）於金車噶瑪蘭威士忌酒廠宜蘭會議中心，舉辦第18屆蘭陽兒童暨第22屆蘭陽少年文學獎頒獎典禮，參賽件數高達807件，108件勝出；其中，國中組新詩類首獎方俐心，以「二弦」為題，以胡琴樂音呈現，抒發生活壓力；另國小高年級童詩類首獎江孜瑤，以「筆記」將畢業離情圈進心中的筆記裡。

今年度蘭陽兒童文學獎分成童詩類、文體類、故事類等3大類組，蘭陽少年文學獎則有新詩類、散文類及小說類等3大類組，參賽件數高達807件，由各評審委員精心選出108件得獎作品。今上午9時30分在金車酒廠會議中心舉辦頒獎典禮，由縣長林姿妙親自表揚並頒發獎勵金及獎狀，以茲肯定得獎者的優秀表現。

其中，國中組新詩類首獎作者方俐心，以「二弦」為題，將生活中的壓力，以胡琴樂音的推拉起伏呈現，讓讀者彷彿聽到了胡琴弓弦遊走跌宕起伏的樂音，並感受作者所抒發出的壓力。另，國小高年級童詩類首獎作者江孜瑤，以「筆記」為題，描述快畢業的離情不斷的湧上心頭，只能將六年的記憶圈進心中的筆記裡。

林姿妙表示，從學生們作品中看到，小小年紀卻能寫出充滿真摯感情的詩句，以成熟的思緒感受及抒發人生的離愁，令人感動。感謝縣內中小學的校長、老師、家長，共同推動宜蘭的閱讀風氣，指導鼓勵學生將生活中點點滴滴的感動，和從閱讀中所觸發的靈感，揮灑出令人驚豔、感動的篇章。

縣府教育處指出，縣府持續舉辦蘭陽兒童及少年文學獎，讓學生有展現文采的舞台，鼓勵學校持續推動閱讀教育，倡導家庭親子閱讀，培養學生的閱讀興趣及習慣，期望每一個學生都能從閱讀與寫作中找到力量，擴展自己的視野，成為文藝小作家，一起「跨閱初衷，書寫幸福」。