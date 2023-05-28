國立政治大學28日在基隆市陽明海洋文化藝術館舉辦「社會創新實作課程」，基隆市長謝國樑上午出席，與同學分享城市願景規畫，會中強調，明年將在國門廣場設置遊樂設施，未來也將全方位強化就業、娛樂、生活、親子和長輩照顧機能，希望把基隆變成好玩，能夠找到工作的城市。

政大「大學與社區共善計畫」執行長、經濟系副教授王信實表示，「社會創新實作課程」希望透過創新的方法，解決社會面臨的問題，學校師生已經參訪過台北市、新北市，近年來基隆有很大的改變，希望從公部門與民間的合作，看到讓城市改變的做法。

謝國樑表示，上個月受邀回母校政大演講時，和同學交流「家庭城市」觀點，當每個人都能把這座城市當成自己的家，將有助於提升城市宜居品質。他認為，基隆未來需要透過都市設計規畫與具體執行，進行都市通盤改善，暑期將舉行臺日韓青年設計營，協助基隆城市視野升級。

謝國樑說，基隆人赴外縣市就業比例是全台之冠，對基隆來說，增加就業是當務之急。他認為，市府短期將透過七堵火車站附近的陽明海運企業總部為核心，盤點周邊未來可以發展的基地，希望能打造航運、物流、倉儲、冷鏈的供應鏈企業總部辦公室。

長期則是透過都市計畫，以基隆捷運串聯五堵、六堵地區，打造成如內科、南軟的就業基地。

謝國樑說，基隆近年來在前市府的規畫下已有很大的改變，他也希望在未來，致力在各項新興公共建設硬體，導入海港生活的軟體活動，營造基隆充滿熱情、活力與友善的城市氛圍。明年也希望能夠在國門廣場做季節性遊樂設施。

市府都市發展處表示，「社會創新實作課程」將安排同學在基隆港邊進行走讀行程，瞭解基隆文化歷史與自然地景，並由市府方定安秘書長演講「基隆市都市發展願景與策略」，分享基隆城市治理的想法，透過共享交流，一同成就基隆國際港灣城市的榮景。