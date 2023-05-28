第一屆林口家庭日在昨(27)日在林口運動公園熱鬧展開，台灣幸福基金會與新北市議員陳明義攜手將豐富多元的活動通通搬進公園。(黃敬文翻攝)

第一屆林口家庭日在昨(27)日在林口運動公園熱鬧展開，由台灣幸福基金會與新北市議員陳明義聯合舉辦，攜手將平常不容易出現的跑跑卡丁車、滑步車、騎馬射箭、警犬互動、騎警表演、地震體驗車、野營裝備展示以及野餐、市集、美食、毛小孩打疫苗、親子遊戲、草地音樂會等豐富多元的活動通通搬進公園，吸引超過2000人來現場度過悠閒周末。

這場盛會希望透過各項多元化活動體驗，讓大家清楚家庭日的涵義，無論是親子家庭、年輕族群甚至是年長者都能透由活動內容在現場找到屬於自己的樂趣，也為大家帶來充滿歡樂的時光。

其中戶外體驗活動不單單只有人可以參加外，連毛孩都可以一同共襄盛舉，主辦單位還特別為毛孩準備非常多的贊助體驗包，且每個時段也都精心安排極具特色的夏日野餐饗宴及傍晚的草地音樂會。

另外活動開始前還有繪畫比賽，參賽者依據年齡分組畫下孩子們心目中的家庭日，不僅讓孩子們展現創意的機會，同時也讓大人透過欣賞孩子們作品的時刻，了解孩子對家庭日的想法。

陳明義表示，會發想家庭日的主要原因，來自現在很多家庭都沉浸在3C世界裡，常常看到明明一家人外出，卻人手一支機來代替彼此交談，所以自己一直思考要用什麼樣的方式帶著大家走出戶外、享受陽光所帶來的親子之樂。

他說，以前孩子還小的時候，就常帶著他們去體驗野餐、露營、騎馬、水上摩托車、腳踏車環島、高空彈跳等戶外活動，所以他認為如果可以把這些平常不容易接觸到的活動全部結合在一起，讓父母和小朋友有機會在同個時間、同個地點一起體驗並學習成長，將會是最好的身教及環教教材。