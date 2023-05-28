空間收納師謝佳靜（右）除協助空間擺放，同時傳達顧客收納觀念。（林和生攝）

空間收納師謝佳靜（左）協助屋主透過收納整理，重新展開生活。（林和生攝）

原本混亂空間，經過一整天巧手整理，彷彿像施了魔法般，物品都回到該放位置，眼前這位美女收納師，6年前還是人們口中的科技新貴，為了孩子離開舒適圈，靠著自學，歸納出一套空間整理法則，如今收入一點也不輸給過去的科技業。

自詡收納工程師的謝佳靜，藉由對空間獨特敏銳度及邏輯分析特長，轉戰陌生的空間收納領域，幾年下來漸漸做出成績，近期也透過線上課程開設，傳達收納管理意義，開啟另類的斜槓人生。

「過去自己從不做家事」，破題的一句話顛覆眾人想像，她說，過去在電子業擔任研發工程師，是眾人眼裡的電子新貴，直到結婚生子後，在繁忙工作與家庭孩子間拉扯，讓她決定卸下職場光環，回到家中當起全職家庭主婦。

為了尋找能夠兼顧家庭與工作的平衡，2017年透過網路接觸收納產業，藉由自學及個人特質，嘗試創業當起收納管理師，「當時全台不到10人，如今相關職人已突破百人」，她認為，收納並非單純整理家務，而是去跟屋主傳達收納概念。

收納管理師以時計費，若累積穩定客源，其實年薪一點都不輸科技業，但她直言，工時長，且要在混亂環境中去冷靜處理眼前工作，是個耗腦力又耗體力的工作。

謝佳靜笑說，以前就不是個愛整理家務的人，甚至不擅長家事，但或許是理科性格，喜歡邏輯分析、對於室內設計也有興趣，因此工作駕輕就熟。常遇到顧客家中已堆到剩下羊腸小徑能夠通行，她就會邀請對方一同參與收納，分析未來想要的生活，留下符合生活品質的物品數量，整理後屋內便彷彿重生。

一名張太太趁女兒學測後請來收納師協助整理，她認為，物品該丟、該留，家人建議常會直接否決，但專家一開口，比較聽得進去，一起學習收納，更了解這筆錢花得非常值得。

謝佳靜表示，收納像人生一樣，在環境混亂時狀態通常不會太好，透過有耐心及系統性的整理歸納，過程中不斷斷捨離，最後重新上架、就位，接續便能展開全新生活樣態。