【全程字幕】葛來儀批扭曲言論！學生辛辣問「怎成為讓美國放心的人」 柯文哲：至少我是no surprise的人 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲今出席亞太青年協會與台大政治系主辦的「校園總統馬拉松」活動，表示遇到任何攻擊總是要化解，而美國知道他是「no surprise」的人，他和大陸也有不少折衝的經驗。至於兩岸議題，他則強調自己的底線就是台灣自主，能以此為原則和大陸坐下來談，不要搞到「可以合作時選擇對抗」。

柯文哲認為，遇到任何攻擊總是要化解，轉為對己方有利。而美國對民進黨總統參選人感到不安，中國則一定反對；至於國民黨總統參選人侯友宜，則與中國來往較少，較不熟悉。

柯文哲強調，自己辦過雙城論壇、世大運等，與大陸有不少背後折衝的經驗，而美國、中國最重要的立場就是「no surprise」（沒有意外），這是美方一再表達的。

柯文哲強調，美國最起碼知道他是「no surprise」的人，不會人前人後各說一套。他認為，對中美而言，正直、誠信是重要的文化，應當做第一優先，長期而言的利益，會比耍耍小聰明、騙人得到的好處更大。

至於兩岸交流，柯文哲說，為什麼要在自己環境裡先畫設敵人？他強調，自己的底線是台灣自主、兩岸和平，兩岸要以此坐下來談，但若超過這條底線，「我也沒辦法，只好跟你拚了」。

柯文哲表示，不希望抗中保台變成義和團，要務實面對並處理兩岸問題。他也提及，國內要先做到政黨和解，主要政黨大家坐下來討論兩岸關係，研究該對大陸採用何種態度、對美國又是採用何種態度，「經過溝通後 80％（意見）會相同」。

柯文哲也引用美國務卿布林肯所說「需要合作時合作、需要競爭時競爭、必須對抗時對抗」，他強調，不要搞到「可以合作時要對抗」，兩岸把底線講清楚，我國底線就是台灣自主，在這基礎下能追求兩岸和平，再溝通看到底怎麼做，「其實世間道理不用講太複雜，基本原則確定，剩下端看如何做到而已 」。