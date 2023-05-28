雲林家扶「釣竿」大專生今（28日）在虎尾多功能活動中心舉辦「當我們老了」銀髮嘉年華，提倡老年健康生活，帶領阿公阿嬤們動起來，這項活動也讓釣竿青年實踐從發想到行動的能力。

家扶基金會2005年推動自立釣竿方案，協助經濟弱勢青年發展挑戰未來生涯的能力，建構青年各項能力如自我探索、生涯規畫、理財，預備未來進入社會所需的能力。

雲林家扶的12位釣竿青年發想舉辦祖孫闖關活動，包含遊戲闖關、精油嗅吸按摩、互動展覽、長者表演，提倡付出行動關懷長者。

當我們老了銀髮嘉年華活動結合虎尾鎮老人會、養生健康操協會、明月舞蹈班、雲林縣健身操協會、平和社區發展協會共襄盛舉，現場阿公阿嬤們開心表演尊巴舞、健身操、薩克斯風、宮廷舞。

昇樺食品吳裕田董事長同時也是家扶委員，他大力贊助200隻鮮雞給出席的阿公阿嬤們，現場家扶媽媽們也煮雞湯給長輩們享用。

釣竿青年之一的林麗欣說，在這個活動中她運用了在護理系所學的健體保健、藥學知識、精油按摩，讓長輩們體驗鬆筋健骨在家也家也能做。

雲林家扶中心表示，青年釣竿計畫鼓勵青年關懷社會，透過議題學習發想、思辨、練習、行動；青年與長者共學共榮，形成一股正向能量，彼此都看見生命的另一個價值。