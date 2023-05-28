台灣寫真女星林莎，出道前是名模特兒，近年更以甜美臉蛋及火辣身材在演藝圈發展，擁有一票粉絲支持，此外她也用心經營社群，在IG上擁有近百萬名粉絲，人氣不俗。近期有網友在PTT版上發文，曬出多張她的美照，認為她是「台灣最頂女星」，話題引發討論。

近期，有網友在PTT表特版上，以「台灣最頂 林莎」為題發文，並一連曬出林莎過往的9張美照。只見畫面中，林莎擺出各種撩人動作，更富有自信地向鏡頭露齒甜笑，相當迷人的展現她的魅力所在，而貼文PO出後，吸引不少網友爭相前來朝聖，更引起討論。

該則貼文中，可見網友留言：「真的超正，要可愛要性感都可以」、「超正，真的很頂」、「最近發的真的超讚。」此外由於林莎近期才攜手元元一同推出寫真書，不少人紛紛大讚她寫真書裡的內容「富具誠意」，留言：「臉蛋又有，身材讚的」、「有廚藝大加分，臉蛋沒有大改，素顏及格了」、「寫真集很有誠意，自然又大，敢露。」

事實上，喜愛在社群上和粉絲們分享生活點滴的林莎，平時為了維持她的火辣身材曲線也下足了功夫，除了每週都會上健身房鍛鍊外，也會搭配有氧運動以及瑜珈來維持身體線條，不外乎她屢屢曬出的養眼照片，都吸引不少粉絲前來欣賞女神的美麗。